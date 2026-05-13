США с союзниками разрабатывают план ведения орбитальной войны

США и союзники рассчитывают до конца года завершить разработку совместного плана ведения «орбитальной войны». Об этом сообщил командующий SPACECOM генерал Стивен Уайтинг.

По его словам, речь идет о формате многонациональной операции Olympic Defender, в котором участвуют Австралия, Канада, Франция, Германия, Великобритания и Новая Зеландия. «Мы сейчас совместно разрабатываем концепцию операций по защите орбитальных объектов», – сказал Уайтинг, выступая в вашингтонском Институте Митчелла.

Планируется, что США и их союзники объединят свои космические возможности, чтобы как минимум избежать дублирования действий, а в дальнейшем – интегрировать и синхронизировать их. «Я ожидаю, что это будет завершено примерно к концу этого года», – добавил Уайтинг.

Формат Olympic Defender долгое время использовался главным образом для совместного планирования в военной космической сфере, однако теперь SPACECOM стремится перейти от координации к практическим действиям – прежде всего через совместные учения. Генерал не стал вдаваться в детали, какие именно средства войдут в будущий план.

Вашингтон, Зоя Осколкова

