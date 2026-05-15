«Сделка или полное уничтожение»: Трамп снова угрожает Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран столкнется с полным уничтожением, если не заключит сделку с Вашингтоном.

«Они могут заключить сделку или будут уничтожены, Я не хочу этого делать», – сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

Трамп также заявил, что США рассчитывают получить обогащенный уран из Ирана. Глава Белого дома полагает, что материалы могут быть погребены в подземных хранилищах, но он все равно хотел бы их изъять. По его словам, ядерные материалы можно захоронить, но он бы предпочел их получить. Американский президент добавил, что США внимательно следят за иранскими ядерными объектами и любыми попытками извлечения ядерных материалов. «Мы следим за этим. Мы точно знаем, что там происходит», – сказал Трамп.

Трамп пригрозил Ирану новым бомбардировками ядерных объектов в случае попытки вывоза урана. «Если они когда-нибудь попытаются что-либо предпринять – и я им это сказал, если они отправят туда войска, чтобы попытаться… Всё, что мы сделаем, это сбросим на них пару бомб, и на этом все закончится», – предупредил американский лидер, добавив, что у США есть девять камер на трех ядерных объектах Ирана, который работают «круглосуточно». «Мы точно знаем, что там происходит», – сказал Трамп (цитата по CNN).

Президент США ранее в пятницу опубликовал в соцсети Truth Social сообщение, где коснулся темы конфликта вокруг Ирана. В посте он заявил о «военном уничтожении Ирана» и добавил: «Продолжение следует». Подробности глава Белого дома не раскрыл.

До этого Трамп заявлял, что перемирие с Ираном сохраняется. По его утверждению, стороны продолжают переговоры, которые проходят хорошо.

В ходе завершившегося в пятницу трехдневного визита в КНР президент США заявил, что он и китайский лидер Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Иране и, по его мнению, председатель КНР согласен с тем, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием. Также, по утверждению Трампа, Си Цзиньпин предложил помочь заключить сделку с Ираном.

Американский лидер также заявил, что США вообще не нуждаются в открытии Ормузского пролива – или нуждаются в этом, но не в той степени, как Китай. «Можно, конечно, задаться вопросом: зачем мы вообще это делаем? Мы делаем это, чтобы помочь Израилю, Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ, Кувейту и другим странам, Бахрейну», – отметил он. Трамп заявил, что его главная забота заключается в том, чтобы гарантировать, что у Ирана не будет ядерного оружия.

В свою очередь, МИД Китая в пятницу призвал к продолжению прекращения огня в иранской войне, заявив, что ее никогда не должно было быть, и выступил за открытие Ормузского пролива. «Нахождение скорейшего пути к разрешению конфликта принесет пользу как США и Ирану, так и странам региона и миру в целом», – заявил представитель внешнеполитического ведомства КНР. Теперь, когда перемирие позволило начать переговоры, эту дверь «не следует снова закрывать», подчеркнул он. В министерстве также заявили, что Си Цзиньпин и Трамп обсудили «важные вопросы, касающиеся обеих стран и всего мира, и достигли ряда новых договоренностей».

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube