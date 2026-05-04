Президент США объявил об операции «Свобода» в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп объявил о начале операции «Свобода», которая позволит разблокировать Ормузский пролив. При этом, как пишут СМИ, это не означает, что американские военные будут сопровождать коммерческие суда, заблокированные в Персидском заливе.

Проект «Свобода» стартует утром в понедельник, 4 мая. США задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных для защиты Ормузского пролива от атак Ирана. «Если каким-либо образом этому гуманитарному процессу будут препятствовать, то, к сожалению, с этим вмешательством придется бороться силой», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что застрявшие в заливе суда прибыли из разных стран и являются «всего лишь нейтральными и невинными наблюдателями», на некоторых из которых заканчивается продовольствие.

«Перемещение судов просто предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого – они являются жертвами обстоятельств», – написал Трамп.

Тем временем, портал Axios со ссылкой на два источника сообщает, что анонсированная США операция в Ормузском проливе не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов. По данным издания, американская флотилия будет находиться «в непосредственной близости» на случай «атак» со стороны иранских военных. Также Штаты намерены предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.

В свою очередь глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в режим прохода судов через Ормузский пролив.

Вашингтон, Зоя Осколкова

