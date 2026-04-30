Новак оценил перспективы на рынке нефти: «черное золото» может подорожать еще больше

Мировые цены на нефть могут вырасти еще значительнее, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

В то же время, по его оценке, слишком высокая стоимость «черного золота» вредит рынку, а правительство РФ продолжит формировать прогнозы по развитию своей экономики, исходя из консервативного подхода.

«Хотелось бы, чтобы побыстрее это закончилось (ближневосточный конфликт), потому что рынок дестабилизирован. В целом и для производителей, и потребителей нестабильная ситуация приводит к тому, что нарушен баланс спроса и предложения, цены высокие, что тоже не очень хорошо для производителей», – пояснил Новак, слова которого цитирует «Интерфакс».

«С одной стороны краткосрочно хорошо, что получаем дополнительные доходы, но это конъюнктурный фактор, который со временем все равно уйдет. И мы исходим из того, что надо планировать деятельность при более консервативных оценках», – сказал вице-премьер РФ.

Мировые цены на нефть вновь резко выросли в конце апреля: стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent впервые с марта 2022 года превысила $126 за баррель.

Москва, Анастасия Смирнова

