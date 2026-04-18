США разрешили продажу нефти из России, загруженную в танкеры до 17 апреля

США разрешили операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Об этом говорится в документе министерства финансов страны.

Предполагается, что разрешение будет действовать до 16 мая. При этом снятие запрета не распространяется на транзакции и деятельность, связанные с Тегераном, а также с товарами и услугами иранского происхождения, уточняет РИА «Новости».

Как уточнил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, это решение Вашингтона затронет более 100 млн баррелей нефти, находящейся в пути.

Ранее в марте Вашингтон на фоне срыва глобальных поставок нефти вывел из-под санкций российское «черное золото» и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Лицензия действовала до 11 апреля.

Анастасия Смирнова

