российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 18 апреля 2026, 15:42 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

США разрешили продажу нефти из России, загруженную в танкеры до 17 апреля

США разрешили операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Об этом говорится в документе министерства финансов страны.

Предполагается, что разрешение будет действовать до 16 мая. При этом снятие запрета не распространяется на транзакции и деятельность, связанные с Тегераном, а также с товарами и услугами иранского происхождения, уточняет РИА «Новости».

Как уточнил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, это решение Вашингтона затронет более 100 млн баррелей нефти, находящейся в пути.

Ранее в марте Вашингтон на фоне срыва глобальных поставок нефти вывел из-под санкций российское «черное золото» и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Лицензия действовала до 11 апреля.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / США

Тегеран обвинил Трампа во лжи по поводу переговоров с США / Трамп сообщил о продолжающейся блокаде морских портов Ирана / Иран открыл Ормузский пролив / В США при пожаре на авианосце пострадали три человека / США разбомбили лодку предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане / Кремль: конфликт на Ближнем Востоке еще далек от разрешения / Трамп объявил, что США заблокируют Ормузский пролив / Трамп обвинил Иран в «подлом» нарушении условий перемирия

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Нефть и газ, США,