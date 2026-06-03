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В США мужчина захватил заложников в отделении банка

В США мужчина удерживает заложников в отделении банка. Полицейские ведут переговоры с захватчиком.

ЧП случилось в городе Бейкерсфилд в штате Калифорния. Неизвестный мужчина забаррикадировался в банке Chase, где в этот момент находились другие люди.

В ходе переговоров удалось освободить двух заложников. Силовики продолжают беседовать с преступником, о его мотивах и требованиях не сообщается.

При этом поступила информация об угрозе взрыва. Ряд административных зданий в округе, в том числе мэрию и полицейский участок, закрыли для посещений.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / США

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