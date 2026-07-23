«Все остается как прежде»: Рубио заявил об неизменности политики США по продаже оружия Украине

Политика Вашингтона в отношении продажи оружия Украине остается прежней. Об этом заявил глава Госдепа США Марко Рубио в ответ на заявление российского коллеги Сергея Лаврова о недопустимости дальнейшей накачки киевского режима вооружениями.

«Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие. Наша политика в этом отношении не изменилась», – сказал он в Маниле после встречи с главой МИД РФ (здесь и далее цитаты по РИА «Новости»).

Напомним, о старте программы PURL, предназначенной для финансирования европейскими странами закупок для Украины американского оружия, включая средства ПВО, боеприпасы и запчасти, было объявлено 14 июля 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте. Этот механизм финансирования появился после того, как Вашингтон отказался продолжать бесплатные поставки вооружений Киеву.

Лавров и Рубио провели краткую встречу на полях министерской встречи саммита АТЭС в Маниле в четверг утром. Переговоры продолжались 35 минут.

МИД РФ в своем заявлении по итогам встречи сообщил, что глава российского внешнеполитического ведомства указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима оружием. Также Лавров рассказал американскому коллеге о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине и подтвердил приверженность Москвы предложениям, которые были выдвинуты США на саммите лидеров двух стран в Анкоридже и на которые Владимир Путин дал согласие.

В свою очередь, Рубио заявил, что у него состоялись хорошие и откровенные переговоры с Лавровым. По его словам, США всегда открыты для новых встреч с представителями России с целью урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что в Вашингтоне хотят окончания кризиса на Украине.

В то же время Рубио высказал мнение, что украинское урегулирование требует новых идей и предложений, так как прежние инициативы не устраивают Украину. «Нам придется искать новые предложения и новые идеи. <…> Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям», – сказал госсекретарь США. По его словам, Вашингтон готов предложить некоторые такие идеи, «если представится возможность и будут соответствующие условия». Рубио заявил, что и у России, и у Украины должен быть стимул завершить конфликт, но сложность заключается «в таком финале, который смогут принять обе стороны». «Мы пытались и продолжим пытаться нащупать «золотую середину», которая даст результат», – заключил он (цитата по «Интерфаксу»).

В Кремле на фоне заявлений Рубио о необходимости новых идей для украинского урегулирования в очередной раз подтвердили готовность России к мирным переговорам. «Но в условиях, когда киевский режим подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Манила, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube