Трамп предупредил Иран о новых ударах США за атаки со стороны хуситов

Американская армия будет наносить удары по Ирану в ответ на атаки со стороны йеменских хуситов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети. По его словам, предупреждение связано с ударами хуситов по двум судам Саудовской Аравии.

«Если они сделают это снова, Соединенные Штаты будут считать ответственным Иран, поскольку хуситы являются доверенными лицами и/или ставленниками Ирана. И серьезное наказание в военном плане будут нести Иран и, конечно, сами хуситы, в которых я очень разочарован», – подчеркнул американский лидер.

Как сообщалось ранее, хуситы атаковали на два нефтяных танкера Саудовской Аравии – Encelia и Layla, которые нарушили их морскую блокаду. В результате ударов на судах произошли возгорания.

Ранее хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии в ответ на недружественные действия королевства.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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