США возвращаются к угольной энергетике, несмотря на климатические риски

Последние несколько лет западные страны отказывались от угольной генерации из-за угрозы климатическому равновесию. Однако у США свои планы на этот счет – администрация президента Дональда Трампа активно поддерживает угольную отрасль и вкладывает средства в строительство новых объектов.

Еще весной прошлого года Трамп заявил, что собирается вернуть к работе шахтеров и подписал указ с провокационным названием – о «возрождении прекрасной чистой угольной промышленности Америки». Федеральные земли снова открыли для аренды под разработку месторождений. В стране объявили режим «энергетической чрезвычайной ситуации». А в феврале глава Белого дома и вовсе обязал Пентагон заключать соглашения о закупке электроэнергии у угольных ТЭС и выделил 175 млн долларов на модернизацию шести станций, пишут «Известия».

Более того, Трамп готов задействовать и чрезвычайные полномочия. В частности, он собирается объявить о программе финансирования угольной энергетики почти на 700 млн долларов. Из них 425 млн пойдут на модернизацию 13 действующих электростанций, еще 75 млн – на экспортный терминал в Калифорнии, который откроет маршрут из Вайоминга, Монтаны и других штатов. 185 млн долларов в виде грантов направят на строительство новых объектов на Аляске и в Западной Вирджинии, а также на перезапуск станции в Мэриленде.

Тем временем, спрос на электричество в США бьет рекорды. Причин несколько: майнинг криптовалют, электрификация транспорта, зданий и промышленности, а один из главных новых факторов – центры обработки данных (ЦОД), их особенность в том, что им нужно не просто много энергии, а стабильная, круглосуточная и предсказуемая мощность. Сбои в электроснабжении могут приводить к остановке сервисов, потере данных и финансовым издержкам.

По словам аналитиков, именно поэтому Трамп делает ставку на уголь. Угольные станции, как газовые и атомные, относятся к диспетчеризуемой генерации: их можно использовать как базовую мощность, в отличие от солнечной и ветровой генерации (ВИЭ), зависящей от погоды. Поэтому уголь может рассматриваться как быстрый страховочный резерв для регионов, где сеть уже перегружена. Еще одно преимущество «черного топлива» в том, что значительная часть инфраструктуры уже существует: станции, линии электропередачи, персонал и логистика. Это быстрее, чем строить новую атомную станцию, и в ряде случаев проще, чем согласовать крупный ВИЭ-проект вместе с сетевой инфраструктурой. Ставка на уголь объясняется не его экономической эффективностью, а скоростью реализации, политической привлекательностью и логикой энергетической независимости. Но устойчивость этой стратегии под большим вопросом.

Все эти решения американской администрации ведут к тому, что ИИ-инфраструктура будет опираться на угольную генерацию, ее углеродный след вырастет, что вступает в противоречие с климатическими обязательствами крупнейших технологических компаний – Microsoft, Google и Amazon, которые, напротив, пытаются снижать выбросы. Более того, Белый дом сокращает поддержку «зеленой» энергетики и сворачивает часть программ для солнечной и ветровой генерации.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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