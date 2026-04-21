В заповедниках по всей России выявили незаконные стройки

В девяти регионах России выявили факты незаконной застройки в заповедниках. Об этом говорится в материалах Общественного совета при Минприроды. Ущерб экологии может превышать десятки миллиардов рублей, пишут «Известия».

Незаконные объекты возводятся под видом инфраструктуры для экологического туризма в заповедниках, национальных и природных парках. Общественный совет Минприроды ведет работу по оценке реальной ситуации. В материалах указано, что среди таких субъектов оказались Краснодарский край (Сочинский нацпарк), Ярославская область (Плещеево озеро), Калининградская область (Куршская коса), Коми («Югыд ва»), Якутия («Барайы»), Чукотка («Берингия»), Карелия (Водлозерский парк), Москва и Московская область (Лосиный Остров). В зоне риска также ООПТ в Калмыкии, Ростовской области и ряде других регионов.

В Научно-техническом совете (НТС) Минприроды уже состоялось обсуждение проблем ООПТ с участием Генпрокуратуры, среди прочего, была представлена методика оценки природоохранной ценности участков, которые были выведены из состава ООПТ. Вскоре ученые смогут использовать ее для создания прозрачного механизма принятия решений о целесообразности возврата участков в границы заповедников. «По всем выявленным нарушениям закона «Об особо охраняемых природных территориях» всегда проводятся проверки, выявляются виновные лица и привлекаются к ответственности», – заявили в министерстве.

Любая незаконная деятельность, не только наносит прямой ущерб экосистемам, но и блокирует реализацию стратегических инфраструктурных проектов. «Реализация инвестиций и планов по развитию внутреннего туризма будет сталкиваться с «земельным хаосом», доставшимся в наследство от прошлых десятилетий. Прямые потери бюджета от нарушений на землях ООПТ по отдельным громким случаям, по данным Генпрокуратуры, уже исчисляются миллиардами рублей. Ущерб в масштабах всей страны может измеряться десятками миллиардов», – указал член экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев.

О необходимости системных мер в повышении прозрачности развития российских туристических кластеров не раз сообщали и в Счетной палате.

Москва, Зоя Осколкова

