Вылившиеся в реку Туапсе после атаки БПЛА нефтепродукты попали в море и на побережье

В реке Туапсе из-за проливных дождей и подъема воды произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. Об этом в пятницу сообщил оперштаб Краснодарского края. Нефтепродукты оказались в реке после атаки украинских беспилотников на морской терминал в Туапсе 16 апреля, в результате которой на территории терминала возник пожар и была повреждена инфраструктура.

Сегодня стало известно, что нефтепродукты частично попали из реки Туапсе в море и на береговую линию. Организован сбор нефтепродуктов. В ликвидации разлива задействованы 66 специалистов и 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки.

«Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля – после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА киевского режима»», – указали в оперштабе.

Ранее в оперштабе сообщили, что после второго возгорания на морском терминале после атаки БПЛА 20 апреля в Туапсе вместе с дождем выпали продукты горения, в ближайших к терминалу микрорайонах на поверхностях образовался черный налет. Открытое горение на терминале удалось ликвидировать спустя почти четверо суток.

Краснодар, Наталья Петрова

