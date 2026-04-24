Пожарные ликвидировали открытое горение на морском терминале в Туапсе

Возгорание на морском терминале в Туапсе, возникшее после атаки украинских дронов в ночь на 20 апреля, локализовано. Пожарные ликвидировали открытое горение. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Работы по полной ликвидации пожара продолжаются», – сказано в сообщении. В тушении задействованы 276 человек и 77 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС.

23 апреля оперштаб сообщал, что пожарные сократили площадь возгорания в четыре раза.

Днем ранее сообщалось, что вместе с дождем в Туапсе выпали продукты горения, в ближайших к терминалу микрорайонах на поверхностях образовался черный налет. Роспотребнадзор проводил замеры воздуха в разных частях города. По данным на вечер 21 апреля, в отдельных районах отмечалось превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Жителям рекомендовали ограничить пребывание на улице, не открывать окна в помещениях, использовать маски при необходимости выхода на улицу.

В районах, прилегающих к терминалу, временно закрыли два детских сада, школу и торговый центр.

Краснодар, Наталья Петрова

