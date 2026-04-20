В Туапсе во время ночного налета дронов погиб мужчина

Минувшей ночью южная и центральная часть России подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В Краснодарском крае погиб мирный житель, произошло возгорание в морском порту.

«Туапсе сегодняшней ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один – пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Кроме того, произошел пожар в морском порту. Обломки сбитых БПЛА повредили остекление нескольких зданий, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу. «Во всех случаях на местах падения фрагментов беспилотников работают оперативные и специальные службы», – добавил глава региона.

Повреждения нескольких домов и нежилых построек зафиксированы в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, никто из людей не пострадал.

В Министерстве обороны РФ уточнили, что за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских боевых дронов самолетного типа над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В целях безопасности ночью вводились ограничения в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи. К утру воздушные гавани были открыты для приема и отправки рейсов.

Москва, Зоя Осколкова

