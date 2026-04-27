С берега моря в Туапсе и из реки убрали более 4000 кубометров нефтепродуктов

Фото: оперштаб Краснодарского края

В Туапсе после атаки украинских беспилотников и разлива нефтепродуктов с трех участков собрано 4164 загрязненного грунта и водомазутной смеси. Работы продолжаются на территории морского терминала, откуда произошла утечка мазута после удара БПЛА, в устье реки Туапсе и на береговой линии. сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

В устье реки Туапсе установлено шесть каскадов боновых заграждений и оборудована нефтеловушка. Нефтепродукты собирают экскаваторами из воды.

Вдоль побережья центрального пляжа дополнительно установили 700 метров боновых заграждений, чтобы предотвратить растекание нефтяного пятна в море.

Кроме того, к ликвидации разлива нефтепродуктов привлечены дополнительные силы от МЧС и «Кубань-СПАС». Всего в работах участвуют 205 человек и 55 единиц техники.

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжаются в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля – после первого возгорания на морском терминале после атаки дронов ВСУ, в результате которого нефтепродукты попали в реку.

После второго возгорания на морском терминале после атаки БПЛА 20 апреля в Туапсе вместе с дождем выпали продукты горения, в ближайших к терминалу микрорайонах на поверхностях образовался черный налет. Пожар на терминале удалось полностью потушить вечером 24 апреля.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Вылившиеся в реку Туапсе после атаки БПЛА нефтепродукты попали в море и на побережье

Метки / Экология

Вылившиеся в реку Туапсе после атаки БПЛА нефтепродукты попали в море и на побережье / Крупнейший в мире айсберг разрушился на мелкие части / В заповедниках по всей России выявили незаконные стройки / Огромное нефтяное пятно появилось в море около Туапсе после атаки дронов ВСУ / В Швеции задержали судно по подозрению в экологическом преступлении / Разлив дизтоплива произошел после подтопления теплохода на Енисее в Красноярске / ВОЗ предупредила о токсичных осадках в Иране после ударов по нефтеобъектам / Посол РФ: НАТО маскируют военную активность в Арктике под экологические проекты

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Краснодарский край, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Экология,