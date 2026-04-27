С берега моря в Туапсе и из реки убрали более 4000 кубометров нефтепродуктов

В Туапсе после атаки украинских беспилотников и разлива нефтепродуктов с трех участков собрано 4164 загрязненного грунта и водомазутной смеси. Работы продолжаются на территории морского терминала, откуда произошла утечка мазута после удара БПЛА, в устье реки Туапсе и на береговой линии. сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

В устье реки Туапсе установлено шесть каскадов боновых заграждений и оборудована нефтеловушка. Нефтепродукты собирают экскаваторами из воды.

Вдоль побережья центрального пляжа дополнительно установили 700 метров боновых заграждений, чтобы предотвратить растекание нефтяного пятна в море.

Кроме того, к ликвидации разлива нефтепродуктов привлечены дополнительные силы от МЧС и «Кубань-СПАС». Всего в работах участвуют 205 человек и 55 единиц техники.

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжаются в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля – после первого возгорания на морском терминале после атаки дронов ВСУ, в результате которого нефтепродукты попали в реку.

После второго возгорания на морском терминале после атаки БПЛА 20 апреля в Туапсе вместе с дождем выпали продукты горения, в ближайших к терминалу микрорайонах на поверхностях образовался черный налет. Пожар на терминале удалось полностью потушить вечером 24 апреля.

Краснодар, Наталья Петрова

