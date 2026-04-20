Понедельник, 20 апреля 2026, 18:12 мск

Огромное нефтяное пятно появилось в море около Туапсе после атаки дронов ВСУ

Огромное нефтяное пятно обнаружили в Черном море в полутора милях от порта Туапсе после атаки украинских беспилотников, которая произошла в ночь на 16 апреля. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

В результате удара ВСУ была повреждена инфраструктура морского терминала и нефтепродукты попали в акваторию Черного моря. Площадь загрязнения оценивается специалистами в 10 тыс. квадратных метров.

Для локализации загрязнения выставлены боновые заграждения. В ликвидации последствий ЧП задействованы шесть судов порта Туапсе – быстроходные катера и нефтемусоросборщики.

Сбор нефтепродуктов продолжается и в реке Туапсе, куда попали загрязнения из-за атаки ВСУ на морской терминал ночью 16 апреля. Разлив в реке удалось локализовать. Там установили 750 метров боновых заграждений, пять специальных устройств для сбора нефтепродуктов и оборудовали нефтеловушку.

Напомним, после падения обломков БПЛА в Туапсе 16 апреля на морском терминале начался пожар, который потушили спустя три дня после атаки дронов. В результате того налета БПЛА погибли два человека, еще пятеро, по уточненным данным, пострадали.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

