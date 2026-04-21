Вторник, 21 апреля 2026, 14:16 мск

Крупнейший в мире айсберг разрушился на мелкие части

Крупнейший в мире айсберг А23а завершает свою историю. Ледяная глыба, несколько десятков лет дрейфовавшая у Антарктиды, развалилась на мелкие части. Об этом сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИ).

Еще в прошлом году айсберг А23а оставался самым большим в мире, но в осенью утратил этот статус. К настоящему моменту его площадь составляет менее 50 кв. км.

Сейчас А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается буквально на глазах. За последние три месяца он преодолел расстояние около 1000 км.

В 1986 году айсберг откололся от Антарктиды и начал движение на север, но вскоре застрял. Почти 40 лет айсберг оставался неподвижным, пока в 2020 году не продолжил дрейф. Ранее сообщалось, что А23а угрожает британскому острову Южная Георгия.

Москва, Зоя Осколкова

В заповедниках по всей России выявили незаконные стройки / Огромное нефтяное пятно появилось в море около Туапсе после атаки дронов ВСУ / В Швеции задержали судно по подозрению в экологическом преступлении / Разлив дизтоплива произошел после подтопления теплохода на Енисее в Красноярске / ВОЗ предупредила о токсичных осадках в Иране после ударов по нефтеобъектам / Посол РФ: НАТО маскируют военную активность в Арктике под экологические проекты / Незаконные охотничьи угодья и вырубка леса: Генпрокуратура нашла масштабные нарушения в заповедниках России / В Мурманской области на нефтебазе произошла утечка 80 тонн бензина

