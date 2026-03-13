Разлив дизтоплива произошел после подтопления теплохода на Енисее в Красноярске

В Красноярске подтопление теплохода «Тавис» привело к утечке дизельного топлива в реку Енисей. Спасатели локализуют разлив топлива. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального аварийно-спасательного формирования «Спасатель».

Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда установили 30 метров боновых заграждений, предоставленных «Енисейречтрансом». Спасатели также обработали 70 квадратных метров акватории биоразлагаемым сорбентом.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, подтопление теплохода «Тавис» на реке Енисей вблизи улицы Пограничников в Советском районе Красноярска произошло вечером 11 марта. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Красноярская транспортная прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий происшествия и проверяет соблюдение законодательства о безопасности судоходства.

Красноярск, Наталья Петрова

