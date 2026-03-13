российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 марта 2026, 11:11 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Разлив дизтоплива произошел после подтопления теплохода на Енисее в Красноярске

Фото: телеграм-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

В Красноярске подтопление теплохода «Тавис» привело к утечке дизельного топлива в реку Енисей. Спасатели локализуют разлив топлива. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального аварийно-спасательного формирования «Спасатель».

Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда установили 30 метров боновых заграждений, предоставленных «Енисейречтрансом». Спасатели также обработали 70 квадратных метров акватории биоразлагаемым сорбентом.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, подтопление теплохода «Тавис» на реке Енисей вблизи улицы Пограничников в Советском районе Красноярска произошло вечером 11 марта. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Красноярская транспортная прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий происшествия и проверяет соблюдение законодательства о безопасности судоходства.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Экология

ВОЗ предупредила о токсичных осадках в Иране после ударов по нефтеобъектам / Посол РФ: НАТО маскируют военную активность в Арктике под экологические проекты / Незаконные охотничьи угодья и вырубка леса: Генпрокуратура нашла масштабные нарушения в заповедниках России / В Мурманской области на нефтебазе произошла утечка 80 тонн бензина / В Бразилии 13 человек отравились продуктами горения на конференции ООН по климату / На Камчатке обнаружили разлив нефтепродуктов / На побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута / Российские компании обяжут отчитываться об углеродных выбросах на международных рейсах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Экология,