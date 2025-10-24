На побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута

В Анапе специалисты ликвидируют выбросы мазута на побережье. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Выбросы нефтепродуктов обнаружены в станице Благовещенской – в основном это небольшие фрагменты мазута вперемешку с водорослями. Небольшие свежие выбросы зафиксированы также на Бугазской Косе. На косе между Витязево и Благовещенской есть отдельные вкрапления свежих капель мазута», – сказано в сообщении.

Кроме того, фракции мазута диаметром до нескольких сантиметров обнаружили в поселке Веселовка Темрюкского района Кубани. Отмечается, что в воде мазутных пятен не зафиксировано. Тем временем, на побережье восстанавливают защитный вал, готовы 15 километров из запланированных 18.

Всего в ликвидации последствий ЧС в Темрюкском районе и Анапе на 24 октября задействовано порядка 500 человек и 56 единиц техники.

В середине сентября сообщалось, что сбор осевшего у берегов Анапы мазута полностью завершен. Однако 12 октября пляжи вновь покрылись мелкими фракциями нефтепродуктов.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. На Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

Краснодар, Зоя Осколкова

