Незаконные охотничьи угодья и вырубка леса: Генпрокуратура нашла масштабные нарушения в заповедниках России

Генеральная прокуратура обнаружила масштабные нарушения в десятках природных заповедников по всей стране. В числе прочих – незаконные охотничьи угодья, коммерческие постройки, вырубка леса и отсутствие защиты краснокнижных растений и животных.

О нарушениях и пробелах в работе нацпарков говорится в представлении Генпрокуратуры, направленном в Минприроды, пишут «Известия». На особо охраняемых территориях (ООПТ) открывались коммерческие постройки, охотничьи угодья, велась незаконная рубка деревьев, были сорваны мероприятия по защите популяций краснокнижных растений и животных.

«Мерами прокурорского реагирования только в Нижегородской и Ульяновской областях в 2024-2025 годах из границ 47 региональных природных территорий исключены охотничьи угодья […] Бездействие […] по пресечению организации охоты в природно-заповедном фонде влечет причинение вреда уникальным объектам животного и растительного мира», – говорится в документе. Такие нарушения выявлены также в Дагестане, Забайкальском, Ставропольском, Хабаровском краях, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Тверской областях и других регионах. Наибольший ущерб от нарушений Генпрокуратура выявила в Сочинском нацпарке.

Кроме того, в представлении указывается, что решения одного из бывших чиновников Минприроды привели к тому, что на ООПТ создана возможность для круглогодичной охоты на кабанов, волков, лосей, медведей. В Приморском крае из-за браконьерства и легальной охоты на оленей сократилась популяция амурских тигров, для которых олени являются кормовой базой. Несмотря на это власти региона в 2025 году увеличили квоту на отстрел пятнистого оленя на 10%.

Также в российской заповедной системе выявлены недоработки в обеспечении восстановления популяций редких видов. Например, были сорваны выпуски переднеазиатского леопарда и стерха. Под угрозой провала оказались и мероприятия стратегии сохранения зубров, питомник для них находится в полуразрушенном состоянии.

По словам экологов, любое нарушение в работе ООПТ может привести к исчезновению биотопа и его обитателей. Отечественная заповедная система нуждается в усилении контроля со стороны ученых. Проблема не решится, пока не будет создано отдельное агентство по особо охраняемым природным территориям.

Москва, Зоя Осколкова

