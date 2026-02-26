российское информационное агентство 18+

Четверг, 26 февраля 2026, 13:02 мск

Посол РФ: НАТО маскируют военную активность в Арктике под экологические проекты

НАТО прикрывает военную деятельность в Арктике под видом экологических проектов. Об этом рассказал посол России в Норвегии Николай Корчунов.

«Ни для кого не секрет, что многочисленные спутниковые аппараты, целью которых заявлено наблюдение за изменением климата и состоянием окружающей среды в Арктике, одновременно передают данные в интересах вооруженных сил стран НАТО», – рассказал «Известиям» дипломат.

По словам Корчунова, аналитики Североатлантического альянса прогнозируют обострение конкуренции в арктическом регионе из-за таяния ледников и глобального потепления. При этом НАТО даже не рассматривает вариант равного сотрудничества с Россией и Китаем.

Более того, военный блок в своих планах не исключает частичной или полной морской блокады РФ. «России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям и на притязания на ресурсы Арктики», – добавил посол.

Осло, Зоя Осколкова

