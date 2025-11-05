На Камчатке обнаружили разлив нефтепродуктов

В Петропавловске-Камчатском выявлено загрязнение нефтепродуктами. Об этом сообщили в Минприроды Камчатского края.

Масляное пятно было обнаружено в акватории Авачинской бухты. Минприроды направило для обследования территории инспектора по эконадзору.

«В рамках проведенного обследования наличие следов загрязнения веществами, образующими радужную пленку на поверхности воды (предположительно, нефтепродукты), подтверждено», – говорится в сообщении ведомства. Информацию об этом передали в Роспотребнадзор.

Авачинская бухта находится у юго-восточного побережья полуострова Камчатка и является самой крупной незамерзающей бухтой Тихого океана.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

