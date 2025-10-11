На пляжах Севастополя обнаружили мазутные пятна

На нескольких пляжах Северной стороны Севастополя обнаружены точечные пятна мазута, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

«Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет. Есть точечные выбросы мазута всего в нескольких местах, которые мы оперативно собираем силами Спасательной службы Севастополя, Горхоза, Севприроднадзора и операторов пляжей. Помощь волонтеров не требуется», – написал он в своем телеграм-канале.

Развозжаев отметил, что, по данным ученых, в будущем есть вероятность небольших очаговых выбросов мелких фракций в районе пляжей Северной стороны. Для оперативного сбора любых возможных отходов установлены две лодки на пляжах «Любимовка-1» и «Любимовка-2». За ситуацией следят Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Севприроднадзор и МЧС по Севастополю, добавил он.

Губернатор Севастополя уточнил, что сообщений о загрязненных мазутом птицах не поступало. По его словам, в случае необходимости городские власти готовы развернуть пункт помощи на базе госветклиники, где будут помогать птицам.

Вице-премьер России Виталий Савельев накануне провел заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров с мазутом в Керченском проливе в декабре 2024 года. Как было заявлено на заседании, водолазы регулярно проводят осмотры затонувших фрагментов танкеров, утечек нефтепродуктов не выявлено.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. На Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

19 сентября оперштаб по Краснодарскому краю сообщил о завершении сбора мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района.

Севастополь, Наталья Петрова

