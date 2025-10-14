Российские компании обяжут отчитываться об углеродных выбросах на международных рейсах

В 2026 году в России ужесточат контроль над выбросами углекислого газа в сфере авиации. Правительство планирует обязать российские авиакомпании мониторить объемы потребления топлива на международных рейсах, предоставлять отчеты о выбросах CO2 и внедрять меры по компенсации эмиссии.

Минэкономразвития готовит поправки в Воздушный кодекс России и в федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», которые могут вступить в силу уже с 1 сентября следующего года, пишет РБК. Новые правила необходимы для участия РФ в системе сокращения выбросов углекислого газа CORSIA (Carbon offsetting and reduction scheme for international Aviation), внедряемой Международной организацией гражданской авиации (ICAO).

Если Москва откажется от участия в системе, то российские перевозчики могут столкнуться с новыми ограничениями, пояснил первый замминистра экономического развития Максим Колесников. По его словам, потребуется не только внести поправки в законы, но и расширить государственный учет выбросов парниковых газов, создать систему аккредитации верификаторов для отчетности авиакомпаний, а также уточнить требования к национальным климатическим проектам.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что авиакомпании обязаны будут формировать отчеты об эмиссии CO2 и подавать их в Минэкономразвития, отвечающего за климатическую политику в стране. При этом методы мониторинга потребления топлива и правила формирования планов потребления определит Минтранс, который также определит отраслевые меры по ограничению выбросов парниковых газов. Отчеты авиакомпаний должны будут пройти независимую оценку аккредитованной организацией-верификатором, говорится в законопроекте. Порядок и правила этой аккредитации определит правительство России.

Отмечается, что данные требования не будут предъявлять к рейсам, совершаемым с гуманитарными, медицинскими, противопожарными целями, а также выполняемые для обеспечения обороны и безопасности государства.

