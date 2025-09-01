российское информационное агентство 18+

Крупнейший в мире айсберг за лето уменьшился на треть

Крупнейший в мире айсберг А23а за три месяца потерял больше трети своей площади. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

А23а за лето потерял около 1 тыс. кв. км и раскололся на части. От гигантского айсберга одновременно откололись сразу три огромных куска площадью от 60 до 300 кв. км.

«В начале июня его площадь составляла 2730 кв. км, что сопоставимо с площадью Москвы. В настоящее время его площадь составляет 1750 кв. км и теперь сравнима с Санкт-Петербургом», – говорится в сообщении.

В 1986 году айсберг откололся от Антарктиды и начал движение на север, но вскоре застрял. Почти 40 лет айсберг оставался неподвижным, пока в 2020 году не продолжил дрейф. Ранее сообщалось, что А23а угрожает британскому острову Южная Георгия. Триллион тонн льда могут врезаться и навредить экосистеме острова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

