Самый большой в мире айсберг угрожает британскому острову

Крупнейший в мире айсберг угрожает британскому острову Южная Георгия. Триллион тонн льда могут врезаться и навредить экосистеме острова. Об этом пишут американские СМИ.
Айсберг A23a долгое время кружил у подводной горы, но теперь его несет течением в сторону острова Южная Георгия, который находится в южной части Атлантического океана, сообщил океанограф Британской антарктической службы Эндрю Мейерс.
Площадь A23a составляет более 3600 квадратных километров, а толщина – 400 метров, в 1986 году откололся от Антарктиды и начал движение на север, но вскоре застрял. Почти 40 лет айсберг оставался неподвижным, пока в 2020 году не продолжил дрейф.
По своей природе айсберги очень опасны, в особенности для рыболовных и торговых судов. Острову Южная Георгия гигант угрожает разрушением экосистемы, так как при столкновении может нарушить выстроенные пищевые цепочки.
Лондон, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»