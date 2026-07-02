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В ДР Конго число жертв вспышки лихорадки Эбола выросло до 438

В Демократической Республике Конго растет число летальных случаев среди заболевших лихорадкой Эбола. Об этом сообщает министерство по делам связи и средств массовой информации страны.

По последним данным, в общей сложности подтверждено 1406 случаев заболевания, в том числе 73 инфицированных были выявлены за последние сутки. Число смертей от Эболы выросло до 438.

При этом 192 человека полностью выздоровели, еще 609 пациентов находятся на карантине или получают лечение в стационарах.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения (PHEIC) из-за вспышки Эбола в ДРК и Уганде. Согласно заключению организации, реальные масштабы эпидемии могут быть значительно выше официальной статистики.

Киншаса, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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