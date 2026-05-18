ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за вспышки Эболы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения (PHEIC) из-за вспышки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго и Уганде. Зафиксировано 88 летальных исходов.

Очаг инфекции обнаружили в провинции Итури на северо-востоке ДР Конго. Вирус выявили также в Бунии, Монгвалу и Рвампаре. ВОЗ считает, что реальные масштабы эпидемии могут быть значительно выше официальной статистики.

В организации отметили, что несмотря на серьезность ситуации, глобальный риск остается низким. Даже во время крупнейшей эпидемии Эболы в истории случаи за пределами Африки были единичными. Однако сложная обстановка в регионе, военные действия и высокая мобильность людей, осложняют контроль над ситуацией.

Ранее канал CBS News сообщил о возможном заражении вирусом Эбола шестерых американцев. По словам источников в международных гуманитарных организациях, граждане США подверглись воздействию инфекции в ДР Конго, у одного из заболевших проявились симптомы заболевания.

Женева, Зоя Осколкова

