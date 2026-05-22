Уганда фактически закрыла границу с ДР Конго из-за Эболы

Власти Уганды закрыли транспортное сообщение с Демократической Республикой Конго (ДРК) из-за вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Администрация Уганды приостановила авиарейсы в ДРК и обратно. Кроме того, отменены перевозки на всех видах транспорта, включая автобусы и паромы. Ограничения не коснулись только транспортировки товаров и продуктов питания.

В Уганде зарегистрировали два случая инфицирования лихорадкой Эбола среди прибывших из ДР Конго. Один из заболевших впоследствии скончался.

Ранее министр здравоохранения ДРК Самюэль Роже Камба заявил, что число умерших от лихорадки Эбола достигло 159. Количество предполагаемых случаев заболевания – 626.

В воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения (PHEIC) из-за вспышки Эбола в ДРК и Уганде. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выражал обеспокоенность скоростью и масштабом распространения эпидемии.

Кампала, Зоя Осколкова

