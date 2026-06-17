Число жертв вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 196

В Демократической Республике Конго растет число погибших от лихорадки Эбола. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно данным ведомства, зафиксировано 29 новых случаев заболевания, а также четыре летальных исхода. Таким образом, число жертв инфекции в стране достигло 196. 49 пациентам удалось излечиться.

Отмечается, что все новые случаи были выявлены в провинции Итури. Летальность штамма Бундибугио, вспышка которого наблюдается на северо-востоке ДР Конго, с учетом обновленных данных оценивается министерством в 23,4%.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения (PHEIC) из-за вспышки Эбола в ДРК и Уганде. Согласно заключению организации, реальные масштабы эпидемии могут быть значительно выше официальной статистики.

Ранее сообщалось, что в Кении полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, выступающих против американского карантинного центра для больных Эболой. Медцентр был развернут на базе Военно-воздушных сил США в центральном городе Наньюки. В нем американцы лечат своих граждан, у которых есть подозрение на заражение Эболой. Местные жители недовольны тем, что их страну используют как санитарный щит.

Киншаса, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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