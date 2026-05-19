Глава ВОЗ обеспокоен скоростью и масштабами распространения Эболы

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность скоростью и масштабом распространения эпидемии Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Заявление прозвучало во время заседания 79-ой сессии ВОЗ в Женеве.

«Я крайне обеспокоен скоростью и масштабом распространения этой эпидемии», – приводит слова Гебрейесуса РИА «Новости».

Он добавил, что впервые в истории объявил чрезвычайную ситуацию из-за распространения вируса еще до экстренного заседания группы экспертов ВОЗ.

По последним данным ВОЗ, от лихорадки Эбола погибли более 130 человек. У свыше 500 человек подозревают заражение вирусом. Глава ВОЗ уточнил, что 30 случаев заражения подтверждены на севере ДРК, два подтверждены в Уганде. Среди заразившихся – гражданин США, его перевели на лечение в Германию.

Представитель правительства ДРК уточнил, что жертвами эпидемии стал 131 человек, еще у 513 человек обнаружены признаки заражения.

В воскресенье ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения (PHEIC) из-за вспышки Эбола в ДРК и Уганде. В организации отметили, что, несмотря на серьезность ситуации, глобальный риск остается низким. Даже во время крупнейшей эпидемии Эболы в истории случаи за пределами Африки были единичными. Вместе с тем, сложная обстановка в регионе, военные действия и высокая мобильность людей, осложняют контроль над ситуацией, указали в ВОЗ.

Очаг Эболы обнаружили в провинции Итури на северо-востоке ДРК. Вирус выявили также в Бунии, Монгвалу и Рвампаре. Сообщалось о 88 летальных исходах. Ранее также подтвердили два случая заболевания и один случай смерти от Эбола в Уганде. ВОЗ считает, что реальные масштабы эпидемии могут быть значительно выше официальной статистики.

Женева, Наталья Петрова

