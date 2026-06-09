В Кении протестующих против медцентра США для зараженных Эболой разогнали слезоточивым газом

В Кении полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, выступающих против американского карантинного центра для больных Эболой. Об этом сообщает Reuters.

Медцентр был развернут на базе американских Военно-воздушных сил США в центральном городе Наньюки. В нем американцы лечат своих граждан, у которых есть подозрение на заражение Эболой.

Местные жители недовольны тем, что их страну используют как санитарный щит. Кенийцы обвиняют Вашингтон в перекладывании на них ответственности за медицинское обслуживание лиц, подвергшихся воздействию вспышки лихорадки Эбола в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК) и Уганды.

В ходе беспорядков полиция применила слезоточивый газ. Это уже второе силовое столкновение правоохранителей и протестующих. Неделю назад сотни демонстрантов заблокировали авиабазу США, где организовали временный госпиталь, и даже попытались прорваться через ворота. Тогда два человека были застрелены полицией, десятки получили ранения.

Найроби, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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