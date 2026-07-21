Летальность лихорадки Эбола в ДР Конго резко выросла

В Демократической Республике Конго жертвами лихорадки Эбола стали более 960 человек. Об этом сообщило министерство связи и СМИ страны.

В настоящее время выявлено 2423 подтвержденных случая заболевания лихорадкой Эбола. 734 пациента находятся на карантине или в больницах, 469 пациентов выздоровели, 967 – погибли.

Летальность вируса оценивается властями на уровне 39,9%. В начале июля показатель находился на уровне 34,1%.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения (PHEIC) из-за вспышки Эбола в ДРК и Уганде. Согласно заключению организации, реальные масштабы эпидемии могут быть значительно выше официальной статистики.

Киншаса, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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