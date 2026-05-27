Россия усилила контроль на границе из-за вспышки Эболы в Африке

На российской государственной границе усилили контроль из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке, в пунктах пропуска на государственной границе Российской Федерации усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что для оценки и минимизации рисков также используется АИС «Периметр».

«На сегодняшний день риски распространения лихорадки Эбола на территории Российской Федерации отсутствуют. Завозных случаев заболевания в стране не зафиксировано», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения (PHEIC) из-за вспышки Эболы в Демократической Республике (ДР) Конго и Уганде. По последним данным, зафиксировано более 220 летальных исходов.

Москва, Зоя Осколкова

