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В Кении вспыхнули беспорядки из-за карантинного центра США для зараженных Эболой

В Кении жители вышли на акцию протеста из-за карантинного центра для зараженных Эболой, открытого на американской авиабазе. По предварительным данным, два человека погибли, десятки получили ранения.

Власти США переправляют в Кению американцев с подозрением на инфицирование вирусом Эбола, вместо того, чтобы транспортировать их для лечения в Штаты. Местных жителей возмущает то, что их страну используют как санитарный щит. При этом в Кении не выявлено ни одного случая заражения.

Активисты жгут покрышки и скандируют антиамериканские лозунги. Сотни демонстрантов заблокировали авиабазу США, где организовали временный госпиталь, и даже попытались прорваться через ворота. Два человека были застрелены полицией, десятки получили ранения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения (PHEIC) из-за вспышки Эболы в Демократической Республике (ДР) Конго и Уганде. По последним данным, зафиксировано более 240 летальных исходов.

Найроби, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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