В Индии произошла вспышка смертельно опасного вируса

В Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Нипах, лекарства от которого не существует. Об этом сообщает газета The Independent.
Первый случай заражения выявили 19 января в штате Западная Бенгалия, к выходным число заболевших выросло до пяти. Региональные органы здравоохранения ввели профилактические меры: около 100 контактировавших с инфицированными людьми были отправлены на карантин.
Двое заболевших находятся в отделении интенсивной терапии частной клиники, еще троих перевели в медицинские учреждения на востоке Калькутты. Среди инфицированных – врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения.
Вирус Нипах распространяется летучими лисицами и мышами и обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
