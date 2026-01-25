В Индии произошла вспышка смертельно опасного вируса

В Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Нипах, лекарства от которого не существует. Об этом сообщает газета The Independent.

Первый случай заражения выявили 19 января в штате Западная Бенгалия, к выходным число заболевших выросло до пяти. Региональные органы здравоохранения ввели профилактические меры: около 100 контактировавших с инфицированными людьми были отправлены на карантин.

Двое заболевших находятся в отделении интенсивной терапии частной клиники, еще троих перевели в медицинские учреждения на востоке Калькутты. Среди инфицированных – врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения.

Вирус Нипах распространяется летучими лисицами и мышами и обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

