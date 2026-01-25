российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 25 января 2026, 11:59 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Индии произошла вспышка смертельно опасного вируса

В Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Нипах, лекарства от которого не существует. Об этом сообщает газета The Independent.

Первый случай заражения выявили 19 января в штате Западная Бенгалия, к выходным число заболевших выросло до пяти. Региональные органы здравоохранения ввели профилактические меры: около 100 контактировавших с инфицированными людьми были отправлены на карантин.

Двое заболевших находятся в отделении интенсивной терапии частной клиники, еще троих перевели в медицинские учреждения на востоке Калькутты. Среди инфицированных – врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения.

Вирус Нипах распространяется летучими лисицами и мышами и обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Эпидемии

В Индии выявили более опасный штамм оспы обезьян / Десятки конголезцев умерли от лихорадки Эбола за месяц / Климат теплеет – болезни меняются: какие тропические инфекции грозят России / В Австралии обнаружили более опасный штамм оспы обезьян / Птичий грипп может превратить свиней в «вирусные лаборатории» / ВОЗ провела учения на случай пандемии «мамонтовой оспы» / Роспотребнадзор проверяет данные о новой устойчивой бактерии в Малайзии / В России усилили контроль на границе из-за выявления лихорадки Эбола в Нью-Йорке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Скандалы и происшествия, Эпидемии,