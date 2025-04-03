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Четверг, 3 апреля 2025, 14:40 мск

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Роспотребнадзор проверяет данные о новой устойчивой бактерии в Малайзии

Специалисты Роспотребнадзора проверят данные об обнаружении в Малайзии новой устойчивой к антибиотикам бактерии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора проверят информацию об обнаружении новой бактерии, устойчивой к антибиотикам, в Малайзии. Сотрудники ведомства в оперативном режиме мониторируют и контролируют эпидемиологические риски», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в Роспотребнадзоре действует современная лабораторная база и референс-центры, которые позволяют быстро реагировать на появляющиеся угрозы.

Кроме того, на границе России действует система «Периметр», которая помогает отслеживать эпидемическую обстановку и выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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