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Во Франции выявили первый случай заражения Эболой

Во Франции обнаружили первого пациента, зараженного вирусом Эбола. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на органы здравоохранения.

По данным издания, лихорадку диагностировали у медика, который вернулся из Демократической Республики Конго (ДРК). Пациента госпитализировали в специализированное медицинское учреждение. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Отмечается, что власти держат ситуацию на особом контроле, чтобы не допустить распространения инфекции.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения (PHEIC) из-за вспышки Эбола в ДРК и Уганде. Согласно заключению организации, реальные масштабы эпидемии могут быть значительно выше официальной статистики.

Париж, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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