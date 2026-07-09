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В ДР Конго число погибших от лихорадки Эбола достигло 600 человек

В Демократической Республике Конго (ДРК) растет число жертв вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщает министерство связи и СМИ страны.

«Подтвержденных случаев [заболевания] – 1759. Скончались – 600. Летальность – 34,1%», – говорится в сообщении министерства.

При этом 285 заразившихся победили болезнь и полностью выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения (PHEIC) из-за вспышки Эбола в ДРК и Уганде. Согласно заключению организации, реальные масштабы эпидемии могут быть значительно выше официальной статистики.

Киншаса, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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