российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В штате Нью-Йорк объявили режим ЧС из-за вспышки кори

Власти штата Нью-Йорк объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с распространение кори. Соответствующий указ подписала губернатор Кэти Хокул.

В 2026 году в штате зарегистрировали 108 случаев заболевания. С 15 июля в 18 округах Нью-Йорка выявили 92 случая кори. При этом в соседней Пенсильвании зафиксировали 977 случаев, значительная часть которых пришлась на сельские округа, расположенные у границы с Нью-Йорком.

Распоряжение губернатора предусматривает внесение сведений о проведении вакцинации против кори, паротита и краснухи в реестры иммунизации штата или города Нью-Йорк в течение 72 часов.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число подтвержденных случаев кори в США достигло 4 020, что стало абсолютным рекордом заболеваемости в стране с 1991 года.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / США

Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в конфликте с Ираном / Трамп пошел против Конгресса и направил Латинской Америке предназначавшуюся для Киева помощь / В Калифорнии вертолет с медиками рухнул в Тихий океан / США ужесточили санкции в отношении Кубы / Два летчика катапультировались при посадке на авианосец США / Корабль Starship взорвался во время приводнения в Тихом океане / США и Китай продлили торговое перемирие / Рубио раскрыл тему переговоров Трампа с Зеленским в ООН

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Скандалы и происшествия, США, Эпидемии,