В штате Нью-Йорк объявили режим ЧС из-за вспышки кори

Власти штата Нью-Йорк объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с распространение кори. Соответствующий указ подписала губернатор Кэти Хокул.

В 2026 году в штате зарегистрировали 108 случаев заболевания. С 15 июля в 18 округах Нью-Йорка выявили 92 случая кори. При этом в соседней Пенсильвании зафиксировали 977 случаев, значительная часть которых пришлась на сельские округа, расположенные у границы с Нью-Йорком.

Распоряжение губернатора предусматривает внесение сведений о проведении вакцинации против кори, паротита и краснухи в реестры иммунизации штата или города Нью-Йорк в течение 72 часов.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число подтвержденных случаев кори в США достигло 4 020, что стало абсолютным рекордом заболеваемости в стране с 1991 года.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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