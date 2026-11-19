Путин, Си и Трамп начали трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС

В Китае началась трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

Главы государств начали переговоры в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Мероприятие проходит в Qilin Mountain Villa.

Стоит отметить, что лидеры РФ, Китая и США впервые в истории проводят такие переговоры. Си Цзиньпин назвал эту встречу новаторской.

Трамп заявил, что России, КНР и США необходимо вести такой диалог, и раскритиковал прежних лидеров за нежелание проводить переговоры. Американский президент также призвал объединить усилия по нераспространению ядерного оружия.

В свою очередь Путин предложил обсудить глобальные и региональные связи, энергетическую и продовольственную безопасность. Российский лидер также напомнил, что РФ, КНР и США стояли у истоков создания ООН, страны несут ответственность за укрепление международного права.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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