В США произошел общенациональный сбой в авиасообщении

В США задержали и отменили более 15,6 тысячи авиарейсов из-за масштабного сбоя. СМИ сообщают, что причиной могло стать внедрение искусственного интеллекта.

Федеральное управление гражданской авиации США в целях безопасности приостановило вылеты из всех аэропортов страны. Глава американского минтранса Шон Даффи уточнил, что причиной приостановки стали неполадки в оборудовании, задействованном в работе авиадиспетчеров. Министр отметил, что специалисты ведомства продолжают разбираться в причинах сбоя.

По информации сервиса FlightAware, задержки затронули 8232 рейса, выполнявшихся между городами США, а также прибывавших в страну и вылетавших из нее. Еще 7423 рейса были отменены.

ФБР пока не связывает остановку вылетов с кибератакой. По одной из версий к неполадкам в работе диспетчерского оборудования могло привести использование искусственного интеллекта. Следователи также проверяют версию о сбое после обновления программного обеспечения.

Москва, Зоя Осколкова