Число жертв обрушения дома в Нью-Йорке возросло до восьми

Спасатели обнаружили еще шесть тел погибших во время обрушения жилого дома в Нью-Йорке. Об этом сообщила губернатор штата Кэти Хокул.

«Число погибших в результате обрушения здания прошлой ночью в Бруклине возросло до восьми, включая двух детей», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в районе Флэтбуш в Бруклине. Четырехэтажное здание обрушилось, часть обломков упала на соседнюю строительную площадку, где велись земляные работы. Причина ЧП устанавливается.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube