Системы Visa, Mastercard и банка JPMorgan Chase подверглись масштабной кибератаке. Хакеры похитили данные тысяч клиентов. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Согласно официальным заявлениям компаний, взлом затронул сторонних подрядчиков и привел к раскрытию информации о клиентах. При этом злоумышленники не нарушили работу платежных сервисов, и утечка не связана с банковскими сбоями.

Представитель Visa заявил, что целью хакеров стал поставщик услуг из Азиатско-Тихоокеанского региона и что злоумышленники не получили доступ к платежным данным пользователей. В JPMorgan Chase сообщили, что утечка касалась лишь маркетинговых данных банка. В Mastercard сказали, что взлом был ограничен данными владельцев карт с льготными условиями.

В настоящее время специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и оценивать полный масштаб последствий кибератаки.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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