В ДР Конго число заболевших лихорадкой Эбола превысило 12 тысяч

В Демократической Республике Конго выявлено более 12 тысяч случаев заражения вирусом Эбола. Об этом сообщает Национальный институт общественного здравоохранения.

«За последние 24 часа зарегистрировано 66 новых случаев заражения, 37 смертей, 25 человек выздоровело. Таким образом, общее число заболевших достигло 12021, погибших 5904 человек с момента начала вспышки», – говорится в ежедневном отчете института.

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго началась в апреле 2026 года. Наибольшую опасность представляет новый штамм патогена – Бундибугио. Ни лечения, ни вакцины от него пока не существует.

Киншаса, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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