Климат теплеет – болезни меняются: какие тропические инфекции грозят России

Глобальное потепление приводит к тому, что на территории России возникают благоприятные условия для распространения возбудителей болезней, ранее нехарактерных для наших климатических поясов. О том, какие тропические инфекции угрожают россиянам, рассказали в Пироговском Университете.

«Если лето жаркое и влажное, как на Черноморском побережье, это может создать благоприятные условия для: переносчиков болезней (комары, клещи, москиты), размножения возбудителей (вирусы, бактерии, паразиты), изменения эпидемиологических циклов (удлинение сезона активности переносчиков)», – пояснил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

Что касается болезней, переносимых комарами, то в настоящее время в южных регионах России уже регистрируются случаи лихорадки Западного Нила (ЛЗН), которые при потеплении могут сместиться севернее. Случаи лихорадки Денге возможны только завозные, впрочем, вероятна и локальная передача при появлении комаров Aedes aegypti или Aedes albopictus. Распространение лихорадки Зика, чикунгуньи и желтой лихорадки эксперт назвал маловероятным. Риски возрастут, если появятся переносчики.

Среди паразитарных болезней, есть опасность возникновения малярии, которая в XIX – начале XX века фиксировалась в России. При потеплении Anopheles могут снова стать активными переносчиками. Миграция грызунов может привести к распространению москитов, которые в свою очередь переносят лейшманиоз.

Бактериальная инфекция лептоспироз может участиться из-за роста популяции грызунов в условиях теплого и влажного климата.

Клещевые инфекции, такие как крымская геморрагическая лихорадка, могут расширить ареал и сместиться севернее.

«Важно понимать, что первое звено эпидпроцесса – это источник инфекции. При антропонозных инфекциях источником возбудителя являются больные люди. Поэтому одного присутствия насекомого-переносчика для распространения инфекции недостаточно. Однако широкое развитие туризма в эндемичные по перечисленным заболеваниям регионы допускает появление носителей патогенных возбудителей, от которых при наличии соответствующих переносчиков возможна передача инфекции окружающим», – предупредил Шахмарданов.

В качестве мер профилактики специалист назвал: мониторинг популяций комаров и клещей – выявление потенциальных переносчиков; усиление контроля за завозными случаями – особенно после туристических поездок; уничтожение мест размножения комаров (стоячие водоемы, подвалы); вакцинацию и просвещение (например, от клещевого энцефалита, желтой лихорадки для путешественников).

«При значительном потеплении некоторые тропические болезни могут появиться в Москве и других регионах России. Однако многое зависит от эффективности эпидемиологического контроля и адаптации системы здравоохранения. Пока главную угрозу представляют уже имеющиеся инфекции (клещевой энцефалит, ЛЗН), но в будущем список может расшириться», – заключил специалист.

Москва, Зоя Осколкова

