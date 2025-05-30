В Австралии обнаружили более опасный штамм оспы обезьян

В Австралии выявили первый случай заражения более опасным вариантом оспы обезьян (mpox). Об этом сообщило управление здравоохранения Нового Южного Уэльса.

Новый штамм, который обычно вызывает более серьезные последствия, выявили у вернувшегося из путешествия мужчины. Отмечается, что он заразился вирусом на отдыхе в Таиланде.

Заболевшего изолировали и провели лечение. В настоящее время пациент полностью выздоровел.

В федеральном департаменте здравоохранения заявили, что риск дальнейшего распространения заболевания невелик.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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