В Австралии обнаружили более опасный штамм оспы обезьян

В Австралии выявили первый случай заражения более опасным вариантом оспы обезьян (mpox). Об этом сообщило управление здравоохранения Нового Южного Уэльса.
Новый штамм, который обычно вызывает более серьезные последствия, выявили у вернувшегося из путешествия мужчины. Отмечается, что он заразился вирусом на отдыхе в Таиланде.
Заболевшего изолировали и провели лечение. В настоящее время пациент полностью выздоровел.
В федеральном департаменте здравоохранения заявили, что риск дальнейшего распространения заболевания невелик.
Сидней, Зоя Осколкова
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