В России усилили контроль на границе из-за выявления лихорадки Эбола в Нью-Йорке

Роспотребнадзор следит за эпидемиологической ситуацией в США, где появились сообщения о возможном заражении вирусом Эбола. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

У двоих жителей Нью-Йорка подозревают заражение геморрагической лихорадкой Эбола. Симптомы у пациентов, вернувшихся из Уганды, совпадают с признаками заболевания. Диагноз пока не подтвержден.

Чтобы не допустить ввоз в Россию опасной инфекции, в пунктах пропуска на границе осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль.

Вирус Эбола, характеризующийся крайне тяжелым течением и высокой летальностью, передается от диких животных человеку, а затем распространяется среди людей. У заболевших наблюдается высокая температура, мышечные боли, головная боль и боль в горле. В тяжелых случаях происходит нарушение функций почек и печени, начинаются внутренние кровотечения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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