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Вторник, 7 января 2025, 12:39 мск

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В США зарегистрирована первая смерть от птичьего гриппа

В США зарегистрирован первый летальный исход от заражения птичьим гриппом среди людей. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения штата Луизиана.

В больнице скончался 65-летний мужчина. Отмечается, что пациент часто контактировал с домашними и дикими птицами. У него наблюдалось тяжелое течение птичьего гриппа H5N1, а также имелись сопутствующие заболевания.

Ранее считалось, что птичий грипп поражает лишь животных. В 2024 году американские медики стали фиксировать заболевание H5N1 и среди людей. В декабре было зарегистрировано 60 подобных случаев.

Все пациенты заразились во время работы с домашними птицами. При этом на данный момент нет подтверждения тому, что птичий грипп может передаваться от человека к человеку.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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