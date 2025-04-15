ВОЗ провела учения на случай пандемии «мамонтовой оспы»

Всемирная организация здравоохранения провела учения, чтобы выяснить, как страны смогут справиться с новой пандемией. Результаты теста оказались неутешительными, сообщает The Telegraph.

В учениях ВОЗ под названием Polaris приняли участие 15 стран. Предполагалось, что источником вируса стала лаборатория, где исследовали останки обнаруженного в арктической тундре шерстистого мамонта. Принявшим участие в исследовании представителям здравоохранения сообщили, что патоген потенциально смертелен и быстро распространяется.

Часть стран, получив сообщения об угрозе мамонтовой оспы, ввели отслеживание контактных лиц и принудительные карантины, в то время как другие придерживались более либерального подхода – и стали свидетелями неконтролируемого распространения опасной новой болезни. В течение нескольких недель отделения интенсивной терапии были перегружены, а системы здравоохранения с трудом справлялись.

По данным ВОЗ, участники учений в конечном итоге смогли объединить усилия для сдерживания вируса. Однако в реальности в случае возникновения новой пандемии борьба с ней может оказаться гораздо более сложной.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube