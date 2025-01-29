В Африке в бактериологической лаборатории подозревают утечку опасных вирусов

В бактериологической лаборатории в Демократической Республике Конго (ДРК) могла произойти утечка опасных вирусов. Роспотребнадзор следит за ситуацией.

О возможной утечке из лаборатории в городе Гома сообщил Международный Комитет Красного Креста (МККК). Причиной аварии стали перебои в электроснабжении.

В Роспотребнадзоре сообщили, что эта лаборатория финансируется США и французским Фондом Мерье. «Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», – говорится в сообщении.

В декабре прошлого года сообщалось, что в провинции Кванго Демократической Республики Конго жертвами неизвестного вируса стали 140 человек. Симптомы заболевания схожи с гриппом: высокая температура и сильная головная боль. При этом число зараженных продолжает расти.

Киншаса, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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